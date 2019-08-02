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02 Серпень 2019, Київ 09:08
Новини | Міжнародні

Влада Саудівської Аравії дозволила жінкам самостійно подорожувати

За новими правилами, жінки віком від 21 року можуть подавати заявку на отримання закордонного паспорта без дозволу опікуна

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У Саудівській Аравії жінки зможуть виїжджати за кордон без дозволу опікуна. Про це мовиться в указі правителя Саудівської Аравії принц Мухаммед бен Салман, повідомляє ВВС.

За новими правилами, з 2 серпня жінки віком від 21 року можуть подавати заявку на отримання закордонного паспорта без дозволу опікуна. Таким чином закон зрівнює в цьому праві чоловіків і жінок.

Королівськими указами також надається право жінкам реєструвати факт народження дитини, шлюб та розлучення. Окрім того розширюються можливості для працевлаштування – заборонено дискримінацію за ознакою статі, інвалідності чи віку.

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