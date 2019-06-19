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19 Червень 2019, Київ 18:19
Новини | Міжнародні

Доповідь ООН підтвердила звинувачення проти Саудівської Аравії в убивстві Хашокджі

Джамал Хашокджі

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Спеціальний доповідач ООН Аньєс Каламар опублікувала результати розслідування вбивства саудівського журналіста Джамала Хашокджі. Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Каламар, турецькі спецслужби передали групі експертів ООН частину звукозаписів, зроблених у день вбивства в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Ці записи та інші докази свідчать про те, що Хашокджі став жертвою «жорстокого і умисного вбивства, спланованого і здійсненого посадовими особами Саудівської Аравії», заявила Каламар.

Спецпредставник ООН у справах позасудових страт також засудила Ер-Ріяд за непрозоре розслідування вбивства Хашокджі, яке зараз триває щодо 11 осіб. Каламар вважає, що винною потрібно вважати владу Саудівської Аравії, яку вона закликала вибачитися перед родиною Хашокджі за вбивство, а також відпустити людей, оголошених підозрюваними.

Після публікації доповіді кілька країн можуть запровадити персональні санкції щодо посадових осіб Саудівської Аравії, в тому числі кронпринца Мохаммеда бін Салмана.

/**/ /**/ /**/ Колумніст газети The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на початку жовтня в саудівському консульстві в Стамбулі
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WP: діти убитого журналіста Хашокджі отримали компенсацію від Ер-Ріяда

Джамал Хашокджі загинув на початку жовтня 2018 року, але його тіло так і не було знайдене. Опозиційний саудівський журналіст пішов на прийом до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, після чого ніхто його не бачив. Через кілька тижнів влада в Ер-Ріяді визнала, що Хашокджі помер на території дипломатичного представництва. За версією влади, журналіст помер випадково, в результаті бійки з працівниками консульства. Звинувачення в організації його смерті Ер-Ріяд категорично відкидає.

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