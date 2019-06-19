Доповідь ООН підтвердила звинувачення проти Саудівської Аравії в убивстві Хашокджі

Спеціальний доповідач ООН Аньєс Каламар опублікувала результати розслідування вбивства саудівського журналіста Джамала Хашокджі. Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Каламар, турецькі спецслужби передали групі експертів ООН частину звукозаписів, зроблених у день вбивства в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Ці записи та інші докази свідчать про те, що Хашокджі став жертвою «жорстокого і умисного вбивства, спланованого і здійсненого посадовими особами Саудівської Аравії», заявила Каламар.

Спецпредставник ООН у справах позасудових страт також засудила Ер-Ріяд за непрозоре розслідування вбивства Хашокджі, яке зараз триває щодо 11 осіб. Каламар вважає, що винною потрібно вважати владу Саудівської Аравії, яку вона закликала вибачитися перед родиною Хашокджі за вбивство, а також відпустити людей, оголошених підозрюваними.

Після публікації доповіді кілька країн можуть запровадити персональні санкції щодо посадових осіб Саудівської Аравії, в тому числі кронпринца Мохаммеда бін Салмана.

Джамал Хашокджі загинув на початку жовтня 2018 року, але його тіло так і не було знайдене. Опозиційний саудівський журналіст пішов на прийом до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, після чого ніхто його не бачив. Через кілька тижнів влада в Ер-Ріяді визнала, що Хашокджі помер на території дипломатичного представництва. За версією влади, журналіст помер випадково, в результаті бійки з працівниками консульства. Звинувачення в організації його смерті Ер-Ріяд категорично відкидає.