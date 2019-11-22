Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера в Одесі перевищений у 53 рази – екоінспекція

У воді на місці аварії танкера в морі біля Одеси у 53 рази перевищений вміст нафтопродуктів, повідомив в.о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов.

«Сьогодні біля Одеси сів на мілину танкер «Делфі» (під прапором Молдови). Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько-Чорноморського округу здійснено виїзд і проведено відбір проб вод на місці розташування підтопленого танкера і передано до відділу інструментально-лабораторного контролю інспекції. У результаті встановлено перевищення по вмісту у воді нафтопродуктів у 53 рази на місці аварії», – написав Фірсов у фейсбуці.

За його словами, проводиться постійний моніторинг місця забруднення, державні інспектори перебувають на місці події.

«Представники Державної екологічної інспекції відповідно до закону і процедур розрахують шкоду, завдану навколишньому природному середовищу, з подальшим зверненням з претензією щодо відшкодування завданих збитків», – додав Фірсов.

Танкер сів на мілину біля Одеси 22 листопада. З нього врятували трьох членів екіпажу. Раніше повідомляли, що судно було порожнє, але, за словами кореспондента Радіо Свобода, у воді видно маслянисті плями, а в повітрі відчувається запах пального.

За наявною інформацією, танкер стояв баластом біля Одеси з травня 2019 року. Власником його є громадянин Великої Британії, порт прописки – у Румунії. Вийшло судно з Констанци.

За даними Гідрометцентру, вітряна погода буде триматися 2-3 дні. Пориви вітру сягають 19-20 метрів в секунду.