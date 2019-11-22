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22 листопада 2019, Київ 15:39
Новини | Події

Членів екіпажу з танкера, який сів на мілину в Одесі, евакуювали

Рятувальники евакуювали з танкера, який поступово затоплюється, трьох членів екіпажу

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Трьох членів екіпажу евакуювали із танкера, який прибило до берега в Одесі. Про їхній стан наразі не повідомляють.

За словами кореспондента Радіо Свобода, одного з матросів несли на ношах і відразу доправили до «швидкої», інший – спілкувався з рятувальниками і керівниками області, ще одного – забрали на машині рятувальників.

Протягом останніх годин танкер практично опустився на бік і поступово затоплюється.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, попри те, що раніше заявляли, що танкер був порожній, на воді видно чорні і райдужні плями, як від розливу пального, також у повітрі відчувається сильний запах пального.

В операції з порятунку беруть участь ДСНС, рятувальна служба, військові водолази, поліція, прикордонники.

Всі члени екіпажу танкера – українці.

За наявною інформацією, танкер стояв баластом біля Одеси з травня 2019 року. Власником його є громадянин Великої Британії, порт прописки – у Румунії. Вийшло судно з Констанци.

За даними Гідрометцентру, вітряна погода буде триматися 2-3 дні. Пориви вітру сягають 19-20 метрів в секунду.

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