Двоє моряків з одеського танкера залишаються в лікарні

Двоє з трьох членів екіпажу танкера «Delfi», що сів на мілину в Одесі, залишаються в одеських лікарнях, один відмовився від госпіталізації. Про це стало відомо під час засідання комісії в Одеській обласній державній адміністрації. 22 листопада трьох моряків евакуювали з судна, яке прибило до берегів біля одного з одеських міських пляжів.

У лікарні, зокрема, залишився капітан судна Анатолій Слинько – 59-річному чоловіку поставили діагноз «загальне переохолодження», стан – середньо-тяжкий. Після евакуації рятувальники говорили, що командир був у найгіршому стані з усіх, йому було важко рухатись самостійно. Також в лікарні із гострим трахеобронхітом залишився старший механік Костянтин Михайленко.

Також, як повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу Микола Гавриков, інспектори разом зі представниками Адміністрації морських портів України взяли у другій половині дня нові проби води в районі аварії та чекають на результати. Раніше, як повідомляло Радіо Свобода, показники по вмісту у воді нафтопродуктів були у 53 рази вищі від норми.

Танкер 1977 року побудови сів на мілину біля Одеси 22 листопада. З нього врятували трьох членів екіпажу. Раніше повідомляли, що судно було порожнє, але, за словами кореспондента Радіо Свобода, у воді видно маслянисті плями, а в повітрі відчувається запах пального.

На комісії представники Одеського морського торгівельного порту і Державної прикордонної служби пояснили це залишками пального та паливно-мастильних матеріалів на судні.

Судновласник, як стверджують представники Одеського морського торгівельного порту, на зв’язок не виходив, а людина, яка назвалась його представником, не надала підтверджуючих документів.

За наявною інформацією, танкер стояв баластом біля Одеси з травня 2019 року. Власником його є громадянин Великої Британії, порт прописки – у Румунії. Вийшло судно з Констанци. За даними Гідрометцентру, вітряна погода буде триматися 2-3 дні. Пориви вітру сягають 19-20 метрів в секунду. У лютому 2018 року, як повідомляло спеціалізоване видання Fleetmon, біля румунського порту Констанца у цього танкера стався інший інцидент – вода потрапила в машинне відділення. Судно довелось буксирувати до Констанци, а екіпаж евакуювати.