Через негоду на Азовському узбережжі з острова Бирючий евакуювали людей

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що сильний поривчастий вітер упродовж останніх трьох днів на Азовському узбережжі призвів до підвищення рівня води на Федотовій косі у селищі Кирилівка Якимівського району Запорізької області, в результаті чого острів Бирючий залишився відрізаним від суходолу, а піщану дорогу вкрило водою.

Як повідомили рятувальники, оперативний штаб вирішив передислокувати з Кирилівки плаваючий транспортер з тягачем на острів, щоб евакуювати людей.

«Рятувальники доставили на суходіл 11 людей. Медична допомога евакуйованим не знадобилась. Органи місцевої влади організували їхнє перевезення на автовокзал Кирилівки», – йдеться в повідомленні.

Бирючий острів розташований у північно-західній частині Азовського моря, розширеній частині Федотової коси. Перешийок, яким Бирючий острів з’єднаний з косою, повністю ховається під водою під час осінніх та весняних штормів.

Раніше сьогодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погодних умов через сильний вітер. Попередження, зокрема, стосувалося акваторії Азовського моря.

У суботу, 23 листопада, на сході та півні країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі у Приазов’ї 25 м/с.