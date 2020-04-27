За що звільнили Нефьодова та Верланова і що далі?

24 квітня на позачерговому засіданні уряд усунув Максима Нефьодова від керування митницею, а Серігя Верланова від керування податковою службою . Блискавично та без попереднього обговорення. Пізніше прем'єр Денис Шмигаль пояснив: найближчим часом Кабмін призначить на їхні місця нових, ефективних керівників.

Чому так сталось? І хто тепер може стати головним митником і головним податківцем?

6 липня 2019-го Максим Нефьодов у складі офіційної делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським приїхав з візитом на Закарпаття. Це була його перша поїздка у статусі голови Державної митної служби, яку він очолив напередодні – 5 липня.

«Я прийшов сюди радикально змінювати систему. Я прийшов сюди будувати кардинально нову митницю. Тобто я гарантую: так, як раніше, не буде», – наголошував тоді Нефьодов.

Не минуло і року, як президент Володимир Зеленський пригадав йому ці слова.

«Нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою. Але наразі виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут. І це потрібно, потрібно змінити! Дуже потрібно. Митниця повинна збирати, я вибачаюсь, не лайки у фейсбуці, а кошти у державну казну», – наголошував Зеленський під час виступу на позачерговому засіданні парламенту 4 березня.

Таку публічну і сувору критику на адресу Нефьодова президент пояснив тоді неефективністю його роботи. Мовляв, лише за перші два місяці 2020-го держбюджет недоотримав 16 мільярдів гривень і 13 із яких – саме через митницю.

Тож економіка, за словами Зеленського, «ризикувала проїхатись обличчям по землі».

У відповідь на це Нефьодов заявив: «фіскальні органи – не скарбничка», а сам він триматись за крісло не збирається. Особливо, якщо між новим урядом і митницею «не буде хімії».

«Це залежить не від персональних амбіцій (їх у мене немає), це залежить від того, чи поділяють всі те бачення реформ на митниці, яке я пропонував. Якщо його не поділяють, то зрозуміло, що залишатися просто ніякого сенсу нема», – ​ говорив Нефьодов 6 березня.

«Хімії» таки не сталось і за майже два місяці по цьому він таки втратив свій портфель. Як і очільник податкової Сергій Верланов.

Чимало представників українського політикуму сприйняли таке рішення Уряду неоднозначно.

Так, депутат «Голосу» Ярослав Железняк називає це зливом «чесних та порядних людей».

Навіть серед «слуг народу» є ті, хто, наприклад, подякував Нефьодову за роботу:

Утім, звільнити Нефьодова намагались давно.

Наприклад, у жовтні 2019-го «слуга народу» Олександр Дубінський пропонував податковому комітету Верховної Ради висловити Нефьодову політичну недовіру.

А тогочасний голова Офісу президента Андрій Богдан заявляв, що хоч і дуже вірить у Нефьодова, але тому «дуже не вдається» керувати митницею.

«Ту митницю, яку створює Нефьодов, її ще не існує. Її ще не ввімкнули. Працює стара система, а стара система, розуміючи, що вона не буде в новій, реальності, вона зараз робить все, щоб саботувати як діяльність Нефьодова, так і життя країни. Тому да, доходи від митниці впали дуже суттєво», – пояснював Богдан.

Щодо Верланова, то критики на його адресу, було хоч і менше, однак, як і у випадку з Нефьодовим, каталізатором в історії його звільненням став ексміністр фінансів Ігор Уманський. А точніше його інтерв’ю.

«Скручування» з ПДВ. Це – в середньому 5 мільярдів на місяць недоотримує бюджет. Щойно я прийшов в Мінфін, мені швидко з усіх боків зливати інформацію почали: з розшифровками, за компаніями, за сумами. Клименко з Януковичем дивляться і кажуть: «Блін, а що, так можна було?» – заявив Уманський виданню «Лівий берег» .

Це ж інтерв'ю мало вплив і на історію з відставкою головного митника Нефьодова. Щоправда претензії в Уманського були до нього інші.

«Контрабас» як ішов, так і йде. Тобто Макс був виведений в роль «фунта», який розповідає про реформу на митниці, а насправді там ситуація – ​ при Януковичі просто відпочивали… Його вивели з «гри» і зробили «громовідводом», а процесами керували інші. У цьому його помилка», – пояснив Уманський.

Ще будучи міністром, він намагався звільнити і Нефьодова, і Верланова. Навіть робив на ім'я прем'єра Дениса Шмигаля відповідні подання. Однак тоді це не мало жодних наслідків, а самі Верланов і Нефьодов заявили, що дізнались про такий крок Уманського постфактум.

При цьому Верланов додавав: мовляв, усі звинувачення щодо нього вигадані

Тим часом заяви Уманського зацікавили депутатів, особливо представників «Батьківщини», лідерка якої Юлія Тимошенко у своїх виступах неодноразово наголошувала, він «втратив свою посаду саме тому, що вскрив цю корупцію і виступив проти неї».

Зрештою, Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з метою перевірки заяв ексміністра Уманського, вже після того, як він після звільнення з Мінфіну став помічником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Нині Єрмак заявляє, що створення ТСК – заслуга президента Зеленського:

Тим часом звільнений Нефьодов наполягає: йому нема чого приховувати чи соромитись, і вважає, що у справі мусять розбиратися правоохоронні органи.

А от звільнений Верланов сам пішов до Офісу генпрокурора і подав заяву на Уманського, звинувачуючи його у неправдивому повідомленні про злочин.

«Ну, там нема ніяких фактів. Це роздруківки якісь А4, які фактично говорять про те, що хтось щось там кудись недоплачує. Я абсолютно переконаний, що ми на ТСК, яка абсолютно фахова, з вами в наступні 6 місяців розкладемо це на атоми і вкінці поставимо крапку у цій справі», – наголошує Верланов.

Між тим звільнення Нефьодова і Верланова не поставило крапку в скандалі навколо митниці та податкової.

Низка ЗМІ, як, наприклад, «Економічна правда», вже поширили інформацію про те, що їх наступниками можуть стати Василь Цушко та Олексій Любченко –​ кадри часів Віктора Януковича з неоднозначним політичним шлейфом.

Декларації обох як кандидатів на посади заступників міністра фінансів вже з'явились на сайті НАЗК.

Утім, ці припущення міністр Марченко та Мінфін не підтверджують, хоча і не спростовують.

Наразі прийом документів від кандидатів на голову податкової організували у такому ж блискавичному режимі, як і звільнення її попереднього очільника Верланова: на все відвели лише 4 дні (два з яких виявились вихідними):

Подібна історія вже відбувалась нещодавно у ДБР, коли у такий же блискавично короткий термін заступником на той момент виконуючої обов'язки ДБР Ірини Венедіктової став ексадвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков.

«Слуга народу» Гео Лерос навіть жартує, що за такий короткий час співбесіди може проводити лише брат Андрія Єрмака Денис:

Тим часом міністр фінансів Сергій Марченко запевняє: нові очільники податкової та митниці мають не лише розуміти проблематику цих сфер, але і виправляти критичний стан речей, аби «забезпечити належний результат як у фіскальному, так і в безпековому плані».

До слова, завдяки нещодавно ухваленим Радою змінам, на період карантину уряд отримав можливість призначати на держслужбу без конкурсу, а за тимчасовим контрактом.

Сам конкурс може відбутися лише після завершення карантину. А дату цього наразі передбачити складно.