Сума зловживань при ліквідації наслідків повені у 2008-му сягала 500 млн грн – голова Івано-Франківської ОДА

Приблизна сума зловживань при освоєнні коштів котрі були виділені на подолання наслідків повені у 2008 році, становить 500 мільйонів гривень. Про це в ефірі програми Свобода Live повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

За його словами, у 2008 році він «працював у в контрольно-ревізійному управлінні і мав безпосереднє відношення до актування збитків».

«Всього на подолання стихійного лиха у 2008 році область отримала 1 мільярд 400 мільйонів гривень. З них 650 тисяч пішли на виплати постраждалому населенню. Решта – на зведення та відновлення об’єктів інфраструктури. Стосовно об’єктів інфраструктури, то не всі роботи були виконані у повному обсязі. Багато справ і донині перебуває на розгляді у правоохоронних органах та у судах. А тих фірм, що займалися відновленням об’єктів, фактично вже і немає», – заявив Федорів.

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За словами очільника Івано-Франківщини, президент Володимир Зеленський особисто доручив йому проконтролювати цільове спрямування коштів, які будуть виділені для області.

«Весь процес розподілу коштів буде мегапрозорий. Зараз технології дозволяють поставити веб камеру, щоби всі могли бачити процес будівництва онлайн і порівнювати, як було і як стає», – сказав Федорів і закликав громадських активістів долучитися до контролю використання грошей для ліквідації наслідків повені в регіоні.

У червні 2020 року в західних областях України випала понаднормова кількість опадів, загинули щонайменше троє людей. Лише на території Прикарпаття через стихію підтоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано та пошкоджено понад 700 кілометрів доріг та майже 200 мостів, знищено понад 4 тисячі метрів берегоукріплення.