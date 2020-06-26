Орієнтовно, повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тисяч будинків, про це в ефірі програми Свобода Live повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів. В даному випадку, йдеться про різну ступінь руйнації.

«В деяких випадках вода зайшла просто на подвір’я будинків. В деяких – вода зайшла в приміщення. Є випадки, де вода нанесла значні пошкодження будинкам. В окремих випадках, будинки фактично розвалилися», – сказав Федорів. За його словами, наразі вода повністю знесла два будинки.

Потреби в евакуації людей не було, заявив очільник області. У більшості випадків люди, що лишилися без житла, оселилися в родичів.

«При необхідності, область має заклади для відселення постраждалих. Це заклади, що готувалися, як резерв для обсервації та самоізоляції для хворих на коронавірус» – повідомив Віталий Федорів.

Щодо людських втрат, то наразі ситуація незмінна: в Івано-Франківській області дві людини загинуло, одна вважається зниклою безвісти, додав він.

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Наразі, за словами Івано-Франківської голови ОДА, точний розмір збитків, що нанесла повінь, назвати не можна, оскільки через зруйновані дороги деяких місць важко дістатися.

Кабінет міністів для Івано-Франківської області виділив 480 мільйонів гривень. Ці гроші, за словами очільника області, підуть на вирішення першочергових завдань, як то допомога людям, відновлення житлових будинків та інших об’єктів інфраструктури. Про зведення нових дамб наразі не йдеться, сказав Віталій Федорів.

У червні 2020 року в західних областях України випала понаднормова кількість опадів, загинули щонайменше троє людей. Лише на території Прикарпаття через стихію підтоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано та пошкоджено понад 700 кілометрів доріг та майже 200 мостів, знищено понад 4 тисячі метрів берегоукріплення.