У ДСНС розповіли, як просуваються роботи з подолання наслідків негоди на заході України

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на ранок 26 червня у 262 населених пунктах на заході України залишаються підтопленими понад 7 тисяч будинків, перебої з електрикою є у 7 населених пунктах в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Повідомляється, що наразі зруйнованими залишаються 154 кілометрів автодоріг (було 342) та 57 мостів (було 123). Крім того, пошкоджено 598 кілометрів доріг і 172 мости.

Напередодні уряд виділив на подолання наслідків повені на заході України 672 мільйона гривень. Президент України Володимир Зеленській пообіцяв, що всі будинки пошкоджені внаслідок негоди в західних областях України будуть відновлені, а якщо це неможливо, громадянам нададуть нові оселі.

За даними Укргідрометцентру, 26 червня в Карпатському регіоні очікуються грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).