Кабмін виділив на подолання наслідків повені на заході України 672 млн гривень

Кабінет міністрів України виділив на подолання наслідків стихійного лиха на заході України 672 мільйона гривень. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 25 червня.

«Передбачається виділення коштів Івано-Франківської області в розмірі 470 млн гривень, Чернівецькій – у розмірі 30 млн гривень, Закарпатській – у розмірі 30 млн гривень, Львівській – у розмірі 10 млн гривень, Держводагентству – в розмірі 92 млн гривень, Держлісагентсву – в розмірі 30 млн гривень», – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

При цьому глава МВС Арсен Аваков запропонував також виділити 82 мільйона гривень правоохоронним органам на ліквідацію наслідків стихії. А саме 41 мільйон – на ДСНС, 22 – на Національну гвардію України, 19 – для Нацполіції.

Раніше сьогодні повідомлялось, що через негоду на заході України підтоплені майже 300 населених пунктів. Стихія забрала життя трьох людей. Влада напередодні повідомляла, що одну людину вважають зниклою безвісти.

За даними Украгдрометцентру, 25 червня у західних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.