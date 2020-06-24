МВС перекидає техніку Нацгвардії в потерпілі від повені регіони – Аваков

Міністерство внутрішніх справ планує направити великогабаритну техніку Національної гвардії до постраждалих від повені районів на заході України, щоб розчистити русла річок, повідомив голова МВС Арсен Аваков.

Як повідомляє пресслужба МВС, Аваков разом із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у рамках моніторингу найбільш потерпілих від повені районів Івано-Франківської області відвідали селище Ланчин, Надвірнянського району.

«Наразі евакуйовано понад 200 людей, інші відмовилися від евакуації та залишилися на місці, ми забезпечуємо їхню життєдіяльність. Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики. Два потічки поміняли русла пливу, тобто повністю пішли на село», – сказав міністр.

Також, за його словами, до постраждалих районів направлять додаткові сили рятувальників і поліції.

Загалом у Надвірнянському районі підтоплено 16 населених пунктів, 604 житлових будинків, 26 автомобільних мостів, 18,1 кілометра дорожнього покриття. Відсутнє сполучення з двома населеними пунктами.

Внаслідок повеней, від яких постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська і Закарпатська області, за офіційними даними, загинули три людини, ще одна – вважається зниклою безвісти.

Повідомляється, що загалом зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1850 метрів берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 кілометрів автодоріг та 130 мостів загалом у Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

За прогнозами Укргідрометцентру, паводкова ситуація в західному регіоні має стабілізуватися до кінця цього тижня. Наразі в усіх регіонах опади поступово припиняються. Тим не менше, за даними уряду, ще можливе суттєве підвищення води в водоймах регіону, зокрема в річці Дністер.