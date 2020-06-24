Одна людина зникла безвісти, Дністер розлився на 7 метрів. Урядовці здійснили обліт над заходом України

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у середу урядовці, які вирушили з Києва, здійснили повітряний моніторинг найбільш затопленіших районів Західної України.

«Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін та командувач Національної гвардії Микола Балан здійснили обліт найзатопленіших територій Івано-Франківської області з метою моніторингу наслідків негоди. Крім цього, заплановане засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив міністр МВС Арсен Аваков, наразі Дністер розлився майже на 7 метрів, – рівень стихії 2008 року.

За його словами, підтоплених населених пунктів наразі понад 200, до 29 селищ немає проїзду.

Крім офіційно підтверджених 3 жертв, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Повідомляється, що загалом зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1850 метрів берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 кілометрів автодоріг та 130 мостів загалом у Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

«На другу половину дня очікуємо покращення погодних умов та згоду на виліт авіації МВС. Вертоліт вже завантажений продуктами харчування та необхідним обладнанням», – повідомив Арсен Аваков.

23 червня через погіршення погодних умов на Прикарпатті і Буковині оголосили «червоний» рівень небезпеки.

Раніше рятувальники попередили, що 24 червня через максимальне підвищення рівня води у річці Прут у Чернівецькій області може затопити кілька сіл, а також сільськогосподарські угіддя.