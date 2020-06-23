ДСНС: через підняття рівня води у річці Прут 24 червня може затопити 8 сіл

У середу, 24 червня, через максимальне підвищення рівня води у річці Прут у Чернівецькій області може затопити кілька сіл, а також сільськогосподарські угіддя. Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«За інформацією Гідрометцентру 24 червня на річці Прут – пост Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня води високого дощового паводку висотою 680 -730 см над нулем поста (рiвень води на 18:00 23 червня дорiвнює 417 см), з максимальною витратою води в межах 2320-2690 м3/с», – мовиться у повідомленні.

Через паводок очікується затоплення сіл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi Новоселицького району. Також під загрозою затоплення сільськогосподарські угіддя у Новоселицькому, Герцаївському та Кіцманському районах.

У Чернівцях під загрозою затоплення опиниться ринок Добробут, та можливе початкове затоплення Калинівського ринку.

У вівторок, 23 червня, через погіршення погодних умов на Прикарпатті і Буковині оголосили «червоний» рівень небезпеки. Унаслідок потужних злив гірські річки у Карпатах завдали шкоди місцевим дорогам. У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби і відрізала під’їзди до декількох сіл на її берегах. Підвищення рівня води зафіксували також на Пруті і його притоках.