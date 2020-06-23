Рятувальники повідомили про найбільш постраждалі від повені райони Закарпаття і перекриті дороги

На Закарпатті через сильні опади за останню добу різко піднялась вода у Тисі, на Рахівщині підтоплено 70 дворогосподарств, перекриті автошляхи біля чотирьох населених пунктів. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомила Наталія Батир, речниця управління ДСНС в Закарпатській області.

«Наразі рятувальники працюють над відкачуванням води в селищі Ясіня і в Рахові. Крім того відбулися переливи води на автошляхах у чотирьох населених пунктах: Ясіня, Білин, Кваси та Костилівка. Рух там не дозволено, просимо водіїв утриматися від поїздок, – заявила Наталія Батир. – Найближчим часом прогнозують дощі, однак ситуація не критична. Річки перебувають на другому ступені захисту, до третього не дійшли».

Пік підняття води на Рахівщині, за інформацією речниці обласного управління ДСНС, очікують цієї ночі, далі вода поступово повинна спадати. Жителі підтоплених районів евакуації не потребують додала вона. У разі потреби буде задіяний особовий склад управління – 200 рятувальників, а також 200 одиниць техніки.

Найбільше через сильні опади постраждало селище Ясіня, де за годину рівень води у річці Чорна Тиса піднявся на метр.

«Такий швидкий розвиток за останні 15 років не пам’ятаю, щоб за годину був метр росту, – каже Віктор Буришин, начальник Управління з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Закарпатської ОДА. – Амплітуда підняття води у річці від 1 до 3 м. Йде наближення до рівня 2008 року, коли ми мали один з історичних рівнів. Перша паводкова хвиля пройшла більш-менш нормально. Вночі сформувалась друга паводкова хвиля у Ясінях і досягла Рахова. Ми очікували проблем у самому Рахові, але переливу не було, не вистачало місцями 30 см – 1 м. Всі хмари дощові пішли на Івано-Франківськ, але потім розвернулися і хвилі наклалися одна на одну».

Наразі вирішується питання про закриття центрального моста в Рахові, де залишається 30-40 см до критичної відмітки. Обмежено рух вантажного транспорту.

За даними ДСНС, через сильні дощі чотири західні області потерпають від повеней і підтоплень: Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська і Закарпатська.

Раніше голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів повідомив, що внаслідок негоди загинули дві людини, одна – зникла.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошений «червоний» рівень небезпеки.