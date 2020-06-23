Повені на заході України: на Івано-Франківщині загинули 2 людини, одна – зникла

Внаслідок сильних повеней на західній Україні в Івано-Франківській області загинули дві людини, одна – зникла безвісти, повідомив 23 червня голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів.

«Через стихію у Верховинському районі відрізані 19 сіл, загинули дві людини й одна людина вважається безвісти зниклою. Сталися руйнування захисних гребель, берегів річок, розмиви доріг і їх перекриття через зсуви ґрунту», – сказав Федорів під час онлайн-брифінгу.

За його словами, на автодорозі державного значення в селі Микуличин був заблокований рух, проте пізніше його вдалося відновити, а проїзд трасою Криворівня-Чернівці повністю заблокований.

За прогнозами, додав голова ОДА, очікуються сильні опади й подальше значне підняття рівнів води в річках. «Піку стихії очікуємо на завтра», – повідомив Федорів.

Матеріальні збитки від повеней, за попередніми оцінками, складають 400 мільйонів гривень, додав голова ОДА.

«Ми підготували відповідний проєкт листа в Кабінет міністрів України про надання коштів для подолання цієї ситуації. З обласного бюджету також надано субвенцію розміром мільйон гривень і 5625 літрів дизельного пального для виконання першочергових заходів із ліквідації наслідків стихії», – сказав голова ОДА.

Тим часом, в уряді повідомили, що наслідки негоди в західних областях України розглянуть на позачерговому засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбудеться 25 червня 2020 року під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

У рамках підготовки до проведення цього засідання Шмигаль доручив міністру екології та природних ресурсів Роману Абрамовському, голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій й іншим відповідальним особам «підготувати пропозиції щодо вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України».

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до паводків в Івано-Франківській, Чернівецькій і Львівській областях. Найбільш складна ситуація спостерігається на території 12 районів Івано-Франківської області, у Вижницькому та Путильському районах Чернівецької області та у Стрийському районі Львівської області, повідомили в уряді.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошений «червоний» рівень небезпеки.