В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошений «червоний» рівень небезпеки – ДСНС

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошений «червоний» рівень небезпеки через негоду, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«Найбільш складна ситуація спостерігається на території 12 районів Івано-Франківської області, у Вижницькому та Путильському районах Чернівецької області та у Стрийському районі Львівської області. Всього до ліквідації наслідків негоди у західних областях від ДСНС України залучено понад 300 осіб та 70 одиниць техніки. Червоний – (ІІІ) рівень небезпеки», – розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.

За даними Українського гідрометцентру, до кінця доби 23 червня в Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікують надзвичайно сильні дощі.