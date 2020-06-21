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21 червня 2020, Київ 10:29
Новини | Події

Через негоду 89 населених пунктів лишилися без електрики – ДСНС

Через дощі та пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач у п’яти областях

Через погоду майже 90 населених пунктів у п’яти областях залишилися без електропостачання станом на 7 ранку 21 червня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, через дощі та пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач у 89 населених пунктах в п’яти областях:

  • Житомирській – 30
  • Волинській – 27
  • Чернігівській – 18
  • Чернівецькій – сім
  • Сумській – сім

Крім того, напередодні внаслідок сильних дощів та поривів вітру у п’яти областях – Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій – зокрема сталися замулення 10 подвір’їв, 23 підвальних приміщення та пошкоджено дахи двох будівель.

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«В Івано-Франківській області на дорогах місцевого значення (Гринява-Голошино та Кохан-Перехресне) сталися два зсуви ґрунту. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС відкачано 1,613 тисячі кубічних метрів води. Всього до робіт залучалось 39 чоловік та 14 одиниць техніки, з них від ДСНС 32 чоловіка особового складу та 10 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні служби.

Вдень 20 червня ДСНС попередила про погіршення погодних умов.

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