У центрі Києва горіла будівля «Київпроекту», ніхто не постраждав – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що ліквідувала пожежу, що сталася 20 червня у центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького в будівлі «Київпроекту».

Про пожежу стало відомо о 20:21, йдеться в повідомленні.

«До місця виклику одразу ж було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла в одному із офісних приміщень на 11-поверсі 16-поверхової будівлі… Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів, пожежу о 21:10 було локалізовано, а о 21:17 – ліквідовано», – повідомили у ДСНС.

За повідомленням, внаслідок пожежі було знищено офісне обладнання, стільці, столи, оргтехніка у двох офісах на площі 80 кв. м і пошкоджено ще два офіси і загальний коридор на 11 поверсі на площі 70 кв. м.

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі поки що невідома.