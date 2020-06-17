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17 червня 2020, Київ 13:49
Новини | Події

ДСНС: в Одесі впав легкомоторний літак, одна людина загинула, ще одна госпіталізована

Інцидент стався на Овідіопольській дорозі в Одесі

У Малиновському районі Одеси у середу впав легкомоторний літак. Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інцидент стався на Овідіопольській дорозі.

«На момент аварії у літаку знаходилися двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, інший госпіталізований», – йдеться в повідомленні одеської поліції.

Водночас в управлінні ДСНС в Одесі Радіо Свобода повідомили, що літак здійснив аварійну посадку в рамках тренувань. Крім загиблого члена екіпажу, другий – у вкрай тяжкому стані.

Згідно з даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України, це літак «Y1 Дельфін» 2011 року випуску. Він належить держпідприємству «Одеський авіаційний завод». Ці літаки вироблять на Одеському заводі. З 2018 року мали запустити серійне виробництво, наприкінці травня 2020 відновили випробування.

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