ДСНС: в Одесі впав легкомоторний літак, одна людина загинула, ще одна госпіталізована

У Малиновському районі Одеси у середу впав легкомоторний літак. Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інцидент стався на Овідіопольській дорозі.

«На момент аварії у літаку знаходилися двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, інший госпіталізований», – йдеться в повідомленні одеської поліції.

Водночас в управлінні ДСНС в Одесі Радіо Свобода повідомили, що літак здійснив аварійну посадку в рамках тренувань. Крім загиблого члена екіпажу, другий – у вкрай тяжкому стані.

Згідно з даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України, це літак «Y1 Дельфін» 2011 року випуску. Він належить держпідприємству «Одеський авіаційний завод». Ці літаки вироблять на Одеському заводі. З 2018 року мали запустити серійне виробництво, наприкінці травня 2020 відновили випробування.