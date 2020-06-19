У Верховному суді заявили про незаконність звільнення Бочковського з посади голови ДСНС

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду заявив про незаконність звільнення з посади голови Державної служби з питань надзвичайних ситуацій за порушення присяги держслужбовця. Про це у п’ятницю повідомила пресслужба суду, розглядаючи зокрема питання поновлення цієї особи на посаді. Хоча в суді не вказують прізвища позивача, із тексту оприлюднених матеріалів справи випливає, що йдеться про Сергія Бочковського.

«ВС вважає, що непроведення службового розслідування та відсутність вмотивованих висновків про вчинення позивачем порушення присяги державного службовця, якої він не складав, свідчать про протиправність оскаржуваних рішень щодо звільнення позивача із займаної посади», – йдеться в повідомленні Верховного суду.

У суді вказують, що, як встановили суди, позивач не приймав присяги державного службовця, а присягу працівника органів внутрішніх справ.

«Умови проходження та звільнення зі служби в органах внутрішніх справ, служби цивільного захисту відрізняються від державної служби, а складення особою присяги працівника органів внутрішніх справи автоматично не поширює на неї обов’язку дотримання присяги державного службовця», – пояснюють в суді.

«ВС прийняв рішення залишити касаційні скарги без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін», – йдеться в повідомленні.

25 березня 2015 року під час засідання Кабміну, яке транслювали у прямому ефірі українські канали, очільника ДСНС Сергія Бочковського і його заступника Василя Стоєцького затримали правоохоронці. Тоді повідомлялось, що їх підозрюють в організації злочинних схем при закупівлі пального за завищеними цінами.

У квітні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення Сергія Бочковського в 2015 році з посади голови ДСНС і поновив його на посаді. 7 серпня того ж року Київський апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення суду попередньої інстанції про відновлення Сергія Бочковського на посаді. Суд назвав конкретну суму, яку мають виплатити Бочковському за «вимушений прогул» – понад 546 тисяч гривень.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій і Міністерство внутрішніх справ подали касаційну скаргу на рішення апеляційного суду в Касаційний адміністративний суд, що є у складі Верховного суду.