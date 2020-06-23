Підтоплення, повалені дерева, перебої з електрикою – ДСНС про наслідки негоди в кількох областях

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що негода останніх двох діб спричинила перебої в життєдіяльності кількох областей України.

«Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях (Житомирська, Київська, Чернігівська, Івано-Франківська, Черкаська, Чернівецька, Кіровоградська – ред.)», – повідомили у ДСНС.

Також, за даними рятувальників, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Одеській та Рівненській областях внаслідок негоди сталося падіння 26 дерев, 4 зсуви ґрунту, підтоплено 174 житлових будинки, а також підвальні приміщення, подвір’я, присадибні ділянки, частково – вулиці і дороги.

«Зруйновано два пішохідні містки. Стався порив дамби №5 на річці Черемош (протяжністю 10 метрів) та сталося підмиття підпірної стіни бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 «Чернівці-Верховина» (протяжністю 50 метрів, проїзд забезпечено). Жертв та постраждалих немає», – уточнили рятувальники.

Раніше сьогодні у ДСНС попередили про грозу в Україні 23 червня. За даними Укргідрометцентру, грозу очікують практично у всіх областях України, крім Кіровоградської та Херсонської областей і анексованого Росією Криму.