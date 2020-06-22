У 9 районах Івано-Франківської та Чернівецької областей почалися паводки – МВС

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через сильні опади почалися паводки. У дев’яти районах оголосили другий – помаранчевий рівень небезпеки. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ України.

Зазначається, що у гірських річках рівень води піднімається до 2 метрів.

«У епіцентрі негоди опинилися 31 житловий будинок і 37 господарств. Задіяно 123 поліцейських та 120 рятувальників, а також 62 одиниці службової техніки. Поліцейські та рятувальники заходять до кожного будинку та перевіряють, чи не залишилися там у небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності», – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У ДСНС уточнили, що у Івано-Франківській області постраждали шість районів: Верховинський, Тлумацький, Снятинський, Коломийський, Тисменицький райони та Івано-Франківська міська рада. У Чернівецькій області постраждали місто Вижниця, Вижненський та Путильський райони.