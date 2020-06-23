ДСНС попереджає про грозу в Україні 23 червня

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грозу в Україні 23 червня.

«В Україні грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у західних, вдень місцями у північних та Вінницькій областях значні дощі», – повідомили в ДСНС.

У Києві прогнозують грозу, у Київській області в окремих районах – град та шквали 15-20 метрів на секунду.

За даними Укргідрометцентру, грозу очікують практично у всіх областях України, крім Кіровоградської та Херсонської областей і анексованого Росією Криму.