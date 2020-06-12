У Києві зафіксували два температурні рекорди – метеорологи

У Києві за минулі дві доби встановлено два температурних рекорди, повідомила 11 червня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«10 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +26,3°С, що на 0,3°С вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 1885 року, або 135-річної давності. Ніч на четвер у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, температура не опустилася нижче +20,6°С. Адже торішнє попереднє рекордне значення +20,2°С перевищено на 0,4°С», – повідомили в обсерваторії, посилаючись на дані спостережень своєї метеостанції.

Минулого тижня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що в Києві метеорологічне літо розпочалося 5 червня, з тритижневим запізненням.

За даними метеорологів, це не найпізніший старт метеорологічного літа в Києві за 140 років спостережень. У 1990 та 2001 роках воно прийшло до столиці 7 червня.