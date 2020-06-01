30 травня в Києві випала рекордна кількість опадів – обсерваторія

30 травня в Києві випала рекордна кількість опадів, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, в Києві у суботу на проспекті Науки вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році», – заявили кліматологи.

Вони зазначили, що дощовий травень почав ліквідовувати недобір опадів, який тривав у столиці з червня 2019 року.