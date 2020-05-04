Квітень у Києві «був звичайним за кліматичною нормою» – обсерваторія

Квітень у Києві «був звичайним за кліматичною нормою», повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середньомісячна температура повітря склала 9,9 градуса. Це на 1,2 градуса вище за кліматичну норму. Найхолодніше було 1 квітня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до 2,7 градуса морозу. Найтепліше – 30 квітня, коли максимальна температура після полудня піднялася до 24,1 градуса.

За місяць на проспекті Науки випало 36 міліметрів опадів, що склало 74% кліматичної норми.

«Цьогорічний квітень залишиться у літописі погоди з пиловою бурею, яка спостерігалась 16 квітня і викликала підвищений рівень забруднення повітря, а також дощовим рекордом 26 числа, коли вперше з 1891 року у столиці випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше ніж було цього дня в 1987 році», – підсумували кліматологи.

У 2019 році в Києві зафіксували 36 температурних рекордів. У цілому рік став найтеплішим за весь період спостережень з 1881-го.