Київські метеорологи назвали найхолодніший і найтепліший день 2019 року

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського назвали найхолодніший і найтепліший день 2019 року в Києві.

9 січня було найхолоднішим днем. Тоді стовпчик термометра спустився до 14,4 градуса морозу. Найспекотнішим днем стало 13 серпня, коли температура в затінку сягала 35 градусів.

В обсерваторії підрахували, що протягом року температурні рекорди були побиті 36 разів, причому найбільше в червні – 11.

Загалом 2019 рік став найтеплішим за весь період спостережень з 1881-го.