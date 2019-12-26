Київ: метеорологи зафіксували у грудні 9 температурних рекордів

У Києві в грудні зафіксували вже дев’ять температурних рекордів, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Дві ночі поспіль у Києві спостерігаються найтепліші ночі за 139 років спостережень… За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 25 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра вночі не опустився нижче +4,4°С, що на 0,6°С тепліше ніж це було у 2014 році. Це вже 9 температурних рекордів у грудні», – йдеться в повідомленні.

Раніше метеорологи повідомляли, що температура грудня 2019 року в Києві відповідає нормі жовтня. Зокрема, за повідомленням обсерваторії, ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року, відколи ведуться спостереження.