У Києві вперше за 139 років температура в грудні перевищила 15 градусів – метеорологи

Уперше за 139 років спостережень 18 числа максимальна температура повітря в грудні в Києві перевищила 15 градусів тепла. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«18 грудня після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +15,2°С, що на 3,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1989 році. Це максимальне значення температури повітря стало найвищим за грудень у Києві за 139 років спостережень», – вказують фахівці.

«Завдяки такій максимальній температурі повітря, середньодобова температура 18 грудня досягла +8,2°С, що на 2,4°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1937 року. За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі 16 жовтня», – інформують науковці і додають, що й ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.

«Стовпчик термометра не опустився нижче +5,8°С, що на 3,0°С вище попереднього рекордного значення температури 1904 та 2015 років», – ідеться в повідомленні.

Температурні рекорди в Києві фіксувалися також 16 і 17 грудня.