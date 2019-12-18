В Києві 17 грудня суттєво перевищено рекорд максимальної температури – метеорологи

У Києві 17 грудня було суттєво перевищено рекорд максимальної температури повітря цього дня. Про це повідомили Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 17 грудня після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,4 градуса, що на 1,7 градуса вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1937 році», – мовиться у повідомленні.

У обсерваторії зазначили, що, зважаючи на прогноз Гідрометцентру, є велика ймовірність встановлення нових температурних рекордів 18 грудня.

Температурний рекорд у столиці зафіксували і 16 грудня.