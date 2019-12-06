Переважно без опадів і сильних морозів – синоптики розповіли про погоду на вихідні

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що погода у найближчу добу в Україні не зазнає особливих змін у порівнянні з останніми днями.

«7 грудня без опадів, лише у західних областях ввечері місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі погода

клімат1-6 морозу, вдень 0-5 тепла; у південних областях вночі близько нуля, вдень 4-9 тепла», – йдеться в повідомленні гідрометцентру.

Крім того, синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook також повідомляє, що на вихідні в Україні синоптична ситуація істотно не зміниться.

«Опадів не буде, хіба що у неділю по заходу та півдню походить незначна хмарна вологість, місцями невеликі дощ та мокрий сніг. Вітер завіватиме з південного заходу, 5-12 м/с, тобто, трохи поривчастий… У Києві в суботу буде сухо, в неділю – ймовірність невеликих опадів. Вночі – 1-3 градуси, вдень +2+5 градусів. Сильних морозів у найближчій перспективі не видно», – написала синоптик на сторінці у Facebook.

1-3 грудня в Україні випав помітний сніг, мокрий сніг, втім незабаром він розтанув, а температура повітря відтоді різко не опускалася.