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02 грудня 2019, Київ 09:41
Новини | Події

ДСНС попередила про погіршення погодних умов

У деяких областях сьогодні очікують сніг та мокрий сніг

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погодних умов в Україні 2 грудня.

«За даними УкрГідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см. В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см», – мовиться у повідомленні.

У відомстві також попереджають про ожеледицю на дорогах країни, крім півдня.

Як зазначили у ДСНС, погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту.

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