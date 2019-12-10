Рятувальники попередили про туман в Україні 11 грудня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення видимості через туман.

«За даними Українського гідрометцентру, 11 грудня на більшій частині країни вночі та в першій половині дня туман, видимість 200–500 метрів (І рівень небезпечності)», – ідеться в повідомленні рятувальників.

В Україні впродовж останніх днів встановилася більше властива пізній осені погода – з незначною плюсовою температурою вдень і нулем градусів або незначним мінусом уночі. Такий температурний режим сприяє утворенню туманів.