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10 грудня 2019, Київ 15:15
Новини | Події

Рятувальники попередили про туман в Україні 11 грудня

Туман в окупованому Сімферополі, 27 листопада 2019 року

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення видимості через туман.

«За даними Українського гідрометцентру, 11 грудня на більшій частині країни вночі та в першій половині дня туман, видимість 200–500 метрів (І рівень небезпечності)», – ідеться в повідомленні рятувальників.

В Україні впродовж останніх днів встановилася більше властива пізній осені погода – з незначною плюсовою температурою вдень і нулем градусів або незначним мінусом уночі. Такий температурний режим сприяє утворенню туманів.

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