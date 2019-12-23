У Києві сьогодні повторено температурний рекорд

У Києві сьогодні був повторений температурний рекорд для 23 грудня. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«23 грудня після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано у 2015 році і склало +10,2 градуса», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у обсерваторії, така температура за кліматичною нормою відповідає максимальній температурі 25 жовтня.

«Зважаючи на високий температурний фон і прогноз Українського гідрометцентру, існує велика ймовірність перевищення сьогодні і середньодобової температури повітря у Києві, яка була встановлена у 2015 році», – зазначають науковці.

На завтра Гідрометцентр прогнозує 6-8 градусів тепла протягом дня.