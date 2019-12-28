Метеорологи: 2019-й став найтеплішим роком за весь період спостережень

2019 рік став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Цей рік увійде в історію України як найтепліший за весь період спостережень з 1881-го. Цього року середня температура повітря в Києві сягнула 10,6°С, що на 2,9°С вище за норму, яка становить 7,7°С. Перевищено навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°СЩе ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, середня температура якого сягнула 23,6°С. Ще жодного разу у грудні температура повітря в Києві не перевищувала 15°С. Але цього року 19 грудня вона сягнула 15,2°С», – мовиться у повідомленні.

Протягом року було побито більш ніж 30 температурних рекордів.

«З урахуванням значень цього року можна вважати, що середня температура повітря в Києві за останні 139 років зросла приблизно на 3°С, що значно більше, ніж на земній кулі. Нині температура повітря в Києві стала приблизно такою, якою була наприкінці XIX століття в Одесі, а в Одесі стала такою, як колись була в Бухаресті», – зазначають вчені.

При цьому у 2019-му році випало лише три чверті норми опадів.