Осінь 2019-го в Києві стала другою найтеплішою за 139 років спостережень – кліматологи

Осінь 2019-го в Києві стала другою найтеплішою за 139 років спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середня температура повітря восени становила 10,5 градусів, що на 2,5 градуса вище за кліматичну норму.

«Таким чином, осінь-2019 зайняла другу позицію після осені 1923 року. Протягом сезону було зафіксовано дев’ять температурних рекордів», – підсумували кліматологи.

Найхолоднішим днем стало 22 листопада, коли мінімальна температура під ранок опустилася до 9,7 градуса морозу. Найтепліше було 3 вересня, коли максимальна температура досягала 31,3 градуса.

За даними обсерваторії, восени в Києві випало 63 міліметри опадів, що відповідає 47 відсоткам кліматичної норми. Осінь у столиці посіла п’яту сходинку серед найсухіших з 1891 року.

Метеостанція розташована на проспекті Науки в Києві.