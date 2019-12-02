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02 грудня 2019, Київ 20:19
Новини | Політика

Осінь 2019-го в Києві стала другою найтеплішою за 139 років спостережень – кліматологи

Середня температура повітря восени становила 10,5 градусів

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Осінь 2019-го в Києві стала другою найтеплішою за 139 років спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середня температура повітря восени становила 10,5 градусів, що на 2,5 градуса вище за кліматичну норму.

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«Таким чином, осінь-2019 зайняла другу позицію після осені 1923 року. Протягом сезону було зафіксовано дев’ять температурних рекордів», – підсумували кліматологи.

Найхолоднішим днем стало 22 листопада, коли мінімальна температура під ранок опустилася до 9,7 градуса морозу. Найтепліше було 3 вересня, коли максимальна температура досягала 31,3 градуса.

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За даними обсерваторії, восени в Києві випало 63 міліметри опадів, що відповідає 47 відсоткам кліматичної норми. Осінь у столиці посіла п’яту сходинку серед найсухіших з 1891 року.

Метеостанція розташована на проспекті Науки в Києві.

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