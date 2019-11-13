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13 листопада 2019, Київ 11:50
Новини | Суспільство

За всю історію спостережень у Києві видалася найтепліша ніч – метеорологи

У ніч на 13 листопада температура не опускалася нижче ніж +9,2

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У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що за 139 років спостережень минула ніч у Києві була найтеплішою.

«Температура в ніч на 13 листопада не опустилася нижче +9,2 за Цельсієм, а це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 градуса», – йдеться в повідомленні.

Метеорологи заявили, що це вже п’ятий температурний рекорд листопада у столиці.]

/**/ /**/ У КИєві встановлено чергові температурні рекорди
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За прогнозами Українського гідрометцентру, 13 листопада в Україні мінлива хмарність. На півночі температура повітря прогріється до 9-14 градусів, на заході – 13-17, на півдні – 14-18, на сході – 9-12, у центральних областях – 10-14.

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