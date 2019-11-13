За всю історію спостережень у Києві видалася найтепліша ніч – метеорологи

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що за 139 років спостережень минула ніч у Києві була найтеплішою.

«Температура в ніч на 13 листопада не опустилася нижче +9,2 за Цельсієм, а це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 градуса», – йдеться в повідомленні.

Метеорологи заявили, що це вже п’ятий температурний рекорд листопада у столиці.]

За прогнозами Українського гідрометцентру, 13 листопада в Україні мінлива хмарність. На півночі температура повітря прогріється до 9-14 градусів, на заході – 13-17, на півдні – 14-18, на сході – 9-12, у центральних областях – 10-14.