У Києві 6 листопада зафіксували два температурні рекорди. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Після полудня минулої доби стовпчик максимального термометра піднявся до +19,4 градуса, що на 2,4 градуса вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 2013 році», – мовиться у повідомленні.

Середньодобова температура вчора склала +13,5 градуса, що повторило попереднє рекордне значення температури повітря для цього дня того ж 2013 року.