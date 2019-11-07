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07 листопада 2019, Київ 18:48
Новини | Події

У Києві 6 листопада зафіксували два температурні рекорди

У КИєві встановлено чергові температурні рекорди

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У Києві 6 листопада зафіксували два температурні рекорди. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Після полудня минулої доби стовпчик максимального термометра піднявся до +19,4 градуса, що на 2,4 градуса вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 2013 році», – мовиться у повідомленні.

Середньодобова температура вчора склала +13,5 градуса, що повторило попереднє рекордне значення температури повітря для цього дня того ж 2013 року.

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