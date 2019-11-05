Минула ніч у Києві була другою найтеплішою за 139 років спостережень – метеорологи

Температура повітря в ніч на 5 листопада в Києві не опустилася нижче +12,3°С, а це значить, що попереднє рекордне значення 1930 року було повторено, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За минулу добу 4 листопада у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Після полудня 4 листопада стовпчик максимального термометра піднявся до +17,6 градусів Цельсія, що на 2,7°С вище від попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 1957 році», – йдеться в повідомленні.

Середньодобова температура 4 листопада склала +12,9°С, що на 0,6°С вище від попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1996 року.

За кліматичними даними таке значення відповідає 21 вересню, кажуть метеорологи.