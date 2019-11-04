У Києві зафіксували перший температурний рекорд листопада

У понеділок, 4 листопада, у Києві зафіксовано перший температурний рекорд місяця. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезнєвського.

«Після полудня 4 листопада у Києві стовпчик максимального термометра піднявся вище +14,9 градусів. Таким чином перевищено максимум температури повітря для цього дня, зафіксований у 1957 році», – мовиться у повідомленні.

У обсерваторії зазначили, що існує велика ймовірність перевищення і середньодобової температури повітря, який тримався з 1996 року.