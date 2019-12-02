Листопад у Києві був тепліший за кліматичну норму

Середньомісячна температура листопада у Києві становила 4,6 градусів тепла, що на 2,5 градуса вище кліматичної норми. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 6 градусів, друга – на 5 градусів, а вже з третьої декади розпочалось різке зниження до зимових температур», – мовиться у повідомленні.

За даними обсерваторії, найхолоднішим було 22 листопада, коли під ранок температура опустилася до 9,7 градуса морозу, а найтеплішим – 6 листопада, коли після полудня фіксували 19,4 градуса тепла. Загалом минулого місяця побито п’ять температурних рекорди.

У обсерваторії зазначили, що з грудня минулого року всі місяці бели теплішими за кліматичну норму.