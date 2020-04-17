Березень в Україні виявився одним з найтепліших за весь час спостережень – кліматологи

Березень в Україні виявився одним з найтепліших за весь час метеорологічних спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Наприклад, середня місячна температура перевищила норму на 3,0-7,4 градуса, на Закарпатті та в Карпатах на 1,8-2,5 градуса.

«3-6 та 8-13 березня у більшості областей України були повторені та перевищені значення максимальної температури для цих днів за весь період спостережень. В ці періоди середня добова температура перевищувала норму на 7-16 градусів», – повідомила обсерваторія.

Мінімальна температура становила 1-10 градусів морозу, у Карпатах та на Прикарпатті місцями 11-15 градусів морозу, максимальна – 18-25 градусів тепла, у Карпатах та на узбережжі морів 9-17 градусів.

«На більшій частині території країни опадів випало недостатньо: 21-79%, у південних та Донецькій областях місцями 6-18% від місячної норми, локально (крім півночі та південного сходу) близько норми; лише у Карпатському регіоні та Волинській області випало 1-1,8 місячної норми», – заявили в обсерваторії.​

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 2019 рік став найтеплішим за весь період спостережень.​