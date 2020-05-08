7 травня у Києві випала рекордна кількість опадів – обсерваторія

7 травня у Києві випала рекордна кількість опадів, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського в Києві у четвер на проспекті Науки вперше з 1891 року випало 24 міліметри опадів, що вдвічі більше, ніж це було цього числа у 1908 році», – розповіли в обсерваторії.

Там наголосили, що дощовий травень почав ліквідовувати недобір опадів, який тривав у столиці з червня минулого року.

У 2019 році в Києві зафіксували 36 температурних рекордів. У цілому рік став найтеплішим за весь період спостережень з 1881-го.