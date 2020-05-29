Метеорологи розповіли, коли припиняться дощі і в Україні розпочнеться літо

В Україні триває сезон дощів, який настав після майже піврічної засухи. За прогнозами Укргідрометцентру опадів варто очікувати і наступного тижня, а стовпчик термометра значно не підніматиметься. Коли до України прийде літо? Наскільки аномальною виявилася погода у травні? Радіо Свобода розпитало метеорологів.

Чому травень такий дощовий?

«Як для 21 століття, то цей травень аномальний», – розповідає Олександр Косовець, директор Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. За його словами, така дощова погода, зокрема і в столиці, вперше за тривалий час.

Востаннє таким холодним травень був у 1990 році.

Переважно вже у травні в Україні настає метеорологічне літо. Наприклад, офіційним стартом літа минулого року було 17 травня, а позаминулого і взагалі 29 квітня. Цього ж року все інакше.

В Україні досі триває весна, яка розпочалася ще в лютому.

Зазвичай весна у нас триває два місяці. Проте цього року буде чотири

«Зазвичай метеорологічна весна у нас триває два місяці. Проте цього року буде чотири. Якщо брати до уваги історичні дані, то у 1990 році весна тривала 5 місяців. Тобто історичний рекорд поки не побитий», – каже Косовець. За його словами, це пов'язано зі змінами клімату та нестабільністю у природі.

На думку Косовця, така кількість дощів – це позитивне явище для сільського господарства. Адже опади поповнюють запаси підземної вологи. І якщо торік спостерігався недобір вологи на всій території України, то цього року такого не буде. А для самих врожаїв такі дощі – корисні.

Коли метеорологічне літо настане в Україні?

Попри те, що за календарем літо має настати вже за кілька днів, за температурними показниками цього не трапиться.

За даними Укргідрометцентру дощова погода триватиме в Україні і наступного тижня.

«Спостерігатимуться помірні дощі, а температурний режим суттєво не зміниться. Найближчим часом метеорологічне літо не настане. А далі поки не прогнозуємо», – сказав Владислав Білик, начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру.

Фактично, літо має настати коли середньодобова температура повітря складатиме +15 градусів. При цьому це буде показник не за одну добу, а за певний відрізок часу.

Яким буде цьогорічне літо?

Українські метеорологи кажуть, що робити прогноз на кілька місяців вперед складно.

«Це як припускати, що буде з доларом за рік або два. Я до таких прогнозів ставлюся скептично», – каже Білик.

У Всесвітній метеорологічній організації все ж припускають, що у Північній півкулі (де розташована і Україна) літо буде рекордно жарким. А 2020 рік загалом стане одним із найбільш спекотних в історії метеоспостережень.

Цього року влітку на Землі можливі аномальні погодні явища – підвищена температура поверхні океану в тропічних широтах і велика кількість опадів на території Південної Америки і півострова Індостан, повідомляє Міжнародне французьке радіо.

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