Весна в Києві оновила рекорди – обсерваторія імені Срезневського

Весна в Києві виявилася суттєво теплішою за кліматичну норму, повідомляє 4 червня метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. За цими даними, середньовесняна температура повітря склала +10 градусів рівно, що на 1,8 градуса перевищує кліматичну норму.

«Кліматологи обсерваторії визначили, що цьогорічна весна посіла дев’яту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року. Весняні місяці, крім березня, були теплішими за кліматичну норму, а особливо квітень, який мав найбільше відхилення від норми – 4,4°С, що дозволило йому посісти перше місце в ієрархії найтепліших за 138 років спостережень, а його попередник березень став найхолоднішим з початку XXI століття», – ідеться в повідомленні.

Навесні 2018 року в Києві було встановлено 17 температурних рекордів, які зафіксовані у квітні та травні.

Зважаючи на те, що цьогорічний квітень був за температурним режимом рекордним, метеорологічне літо у Києві розпочалось 29 квітня, а метеорологічна весна тривала лише 36 днів.