У Києві почалося метеорологічне літо – обсерваторія

Середньодобова температура повітря у Києві з 13 травня перевищує +15 градусів, що знаменує початок метеорологічного літа. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії.

«Метеорологічна весна, яка почалася 4 березня і тривала 69 днів, нарешті закінчилась. Вона майже на тиждень виявилась тривалішою за кліматичну норму», – мовиться у повідомленні.

Як зазначається, цього року метеорологічне літо почалося на 1 день раніше середньостатистичних показників. За 139 років спостережень найраніше воно починалося у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – у 1990 і 2001 роках – 7 червня.