Синоптики: 26 квітня в Україні до 28 тепла, на вихідних дощитиме

26 квітня в Україні, за прогнозами гідрометцентру, буде до 28 градусів тепла.

«26 квітня у західних та східних областях невеликі короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів. Вітер південний, у східній частині північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 5-10°, у західних і східних областях – місцями до 13°; вдень 20-25°, на крайньому заході країни – до 28°, на узбережжі морів – 15-20°», – повідомляє Укргідрометцентр.

Щодо святкових і вихідних днів, то, за даними гідрометцентру, в суботу й неділю в західних областях будуть помірні, на Прикарпатті – значні дощі, місцями грози, на півночі країни – невеликий дощ; на решті території – без опадів.

«Температура вночі – 5-12°, вдень – 18-25°. 29-30 квітня та 1-2 травня переважатиме дощова погода, денна температура знизиться до 10-16°, на півдні країни і Закарпатті – до 15-20°», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку зі святкуванням Великодня і Дня праці в Україні буде п’ять вихідних поспіль – від 27 квітня до 1 травня – це передбачає розпорядження уряду про перенесення робочих днів у 2019 році.