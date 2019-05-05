Метеорологи повідомили, де в Україні чекати снігу

Метеорологи повідомили, де в Україні 6 травня можна чекати снігу: як написала у фейсбуці метеоролог Наталка Діденко, мокрий сніг можливий того дня на високогір’ї українських Карпат.

За її словами, в Карпатах очікують +1 – +6 градусів, і це найнижча прогнозована температура в Україні за той день, разом із Західним регіоном, де очікують +7 – +12 градусів.

На більшій частині території України повітря охолоне до +13 – +19 градусів, і волога й нестійка погода охопить більшість областей країни.

Лише східна частина, за словами Діденко, ще буде без опадів, і там іще буде сонячно і дуже тепло, +20 – +25 градусів.

У Києві тиждень розпочнеться дощами і похолоданням до +14 – +16 градусів, плюс поривчастий вітер.

Потепління очікується орієнтовно з 10 травня, повідомила Наталка Діденко.

А тим часом вона радить усім, хто реагує на зміну погоди, контрасти атмосферного тиску і температури повітря, підготуватися – принаймні морально. І всім вона також радить «знайти альтернативні джерела тепла, наприклад, кота».