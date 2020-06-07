У Києві метеорологічне літо розпочалося 5 червня – обсерваторія

У Києві метеорологічне літо розпочалося 5 червня, з тритижневим запізненням, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

5 червня середньодобова температура повітря становила 16,5 градуса.

«4 червня склала 13,6 градусв, а це значить, що це був останній день метеорологічної весни, яка тривала з 10 лютого – загалом 116 днів. Відповідно до прогнозу Українського гідрометцентру, температура повітря буде підвищуватися і метеорологічне літо, хоч із запізненням, але вступить у свої права», – розповіли в обсерваторії.

За даними метеорологів, це не найпізніший старт метеорологічного літа в Києві за 140 років спостережень. У 1990 та 2001 роках воно прийшло до столиці 7 червня.